Результати жеребкування 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи – Петряк, Сваток та Ко дізнались потенційних суперників

УЄФА провів жеребкування 2 раунду кваліфікації Ліги Європи. Хайдук Сватка, Фехервар Петряка та інші дізнались своїх потенційних суперників.
УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував результати жеребкування 2 раунду кваліфікіції Ліги Європи.
Ліга Європи-2019/20: жеребкування 1-го кваліфікаційного етапу – Петряк, Сваток і ко дізнались суперників
Лачі/Хапоель Беєр-Шева – Широкі Брієг/Кайрат (Есеола)
Краковія (Дитятьєв)/ДАК 1904 – Атромітос
Еспаньйол – Стярнан/Левадія
Пюнік/Шкупі – Яблонец (Цуріков)
Зета/Фехервар (Петряк) – Інтер Турку/Брондбю
Раднічкі/Флора – Айнтрахт
Рома – Дебрецен/Кукесі
Вулверхемптон – Крузейдерс/Торсхавн
Вентспілс/Теута – Гзіра/Хайдук (Сваток)
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