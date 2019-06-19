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Результати жеребкування 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи – Петряк, Сваток та Ко дізнались потенційних суперників

16:20 545 Читать на русском
Результати жеребкування 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи – Петряк, Сваток та Ко дізнались потенційних суперників
Іван Петряк / ФК Ференцварош

УЄФА провів жеребкування 2 раунду кваліфікації Ліги Європи. Хайдук Сватка, Фехервар Петряка та інші дізнались своїх потенційних суперників.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував результати жеребкування 2 раунду кваліфікіції Ліги Європи.

Ліга Європи-2019/20: жеребкування 1-го кваліфікаційного етапу – Петряк, Сваток і ко дізнались суперників

Лачі/Хапоель Беєр-Шева – Широкі Брієг/Кайрат (Есеола)

Краковія (Дитятьєв)/ДАК 1904 – Атромітос

Еспаньйол – Стярнан/Левадія

Пюнік/Шкупі – Яблонец (Цуріков)

Зета/Фехервар (Петряк) – Інтер Турку/Брондбю

Раднічкі/Флора – Айнтрахт

Рома – Дебрецен/Кукесі

Вулверхемптон – Крузейдерс/Торсхавн

Вентспілс/Теута – Гзіра/Хайдук (Сваток)

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Зоря дізналась перших суперників у кваліфікації Ліги Європи 2019/20
15:17
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