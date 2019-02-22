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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: всі пари

14:25 9738 Читать на русском
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: всі пари
Результати жеребкування 1/8 ЛЄ 2018/19: всі пари

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ 2018/19 відбулося сьогодні о 14:00 за київським часом у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні. Київське Динамо отримало свого наступного суперника. Онлайн-трансляцію жеребкування Ліги Європи провів "Футбол 24".

Результати жеребкування Ліги Європи 2018/19, 1/8 фіналу

Челсі – ДИНАМО Київ.

Зеніт – Вільяреал.

Арсенал Лондон – Ренн.

Севілья – Славія Прага.

Валенсія – Краснодар.

Наполі – Зальцбург.

Динамо Загреб – Бенфіка.

Айнтрахт – Інтер Мілан.

Матчі відбудуться 7 і 14 березня. Початок традиційно о 19:55 та 22:00. Команди, які випали при жеребкуванні першими, спочатку зіграють домашній матч, а потім поїдуть в гості.

Айнтрахт зіграє з Інтером.Оскільки Шахтар вилетів з єврокубків, на цьому етапі Україну представляє лише одна команда. Свого суперника Динамо отримало дуже швидко. Через те, що українські та російські клуби УЄФА продовжив розводити по різних парах, кияни автоматично потрапили в першу пару при жеребкуванні та точно не могли зіграти з Краснодаром і Зенітом Ракицького. В іншому сьогодні жереб був сліпий – без сіяних команд, відтак клуби з однієї країни мали змогу зіграти між собою.

Жеребкування 1/8 Ліги Європи: онлайн-трансляція

Команда Хацкевича мала всі шанси зустрітись з попередніми суперниками в поточному єврокубковому сезоні. Славію Прагу динамівці вибили у кваліфікації Ліги чемпіонів, а з Ренном двічі розібрались на груповому етапі Ліги Європи. Також на шляху команди Хацкевича міг стати кривдник Шахтаря Айнтрахт, який виграв 7 з 8 матчів сезону в ЛЄ.

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