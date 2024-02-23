В жеребьевке приняли участие 16 клубов: восемь команд, занявших первые места на групповом этапе, и восемь победителей стыковых матчей. Представители одной национальной ассоциации на этой стадии не могут встретиться.

Результаты жеребьевки 1/8 ЛЕ: "насмешки" над обидчиками Шахтера, соперник Трубина, возвращение Де Дзерби в Италию

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

Серветт – Виктория Пльзень

Аякс – Астон Вилла

Мольде – Брюгге

Унион Сент-Жилуаз – Фенербахче

Динамо Загреб – ПАОК

Штурм – Лилль

Маккаби Хайфа – Фиорентина

Олимпиакос – Маккаби Тель-Авив

"Мистер ЛЕ" Унаи Эмери получил сложнейшего соперника. Астон Вилла померяется силами с Аяксом. Зато недавние представители УПЛ – Кендзера, Тайсон и Маркос Антонио – вместе с ПАОКом попытаются выбить загребское Динамо.

Первые матчи запланированы на 7 марта, повторные поединки пройдут 14 марта.

Дополнительная путевка в Лигу чемпионов: сенсационный лидер, АПЛ пока третья, Испания проигрывает даже Франции