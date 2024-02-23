Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций: Эмери не повезло, Динамо на пути Тайсона и Кендзёры
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА 2023/24.
В жеребьевке приняли участие 16 клубов: восемь команд, занявших первые места на групповом этапе, и восемь победителей стыковых матчей. Представители одной национальной ассоциации на этой стадии не могут встретиться.
Результаты жеребьевки 1/8 ЛЕ: "насмешки" над обидчиками Шахтера, соперник Трубина, возвращение Де Дзерби в Италию
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Серветт – Виктория Пльзень
Аякс – Астон Вилла
Мольде – Брюгге
Унион Сент-Жилуаз – Фенербахче
Динамо Загреб – ПАОК
Штурм – Лилль
Маккаби Хайфа – Фиорентина
Олимпиакос – Маккаби Тель-Авив
"Мистер ЛЕ" Унаи Эмери получил сложнейшего соперника. Астон Вилла померяется силами с Аяксом. Зато недавние представители УПЛ – Кендзера, Тайсон и Маркос Антонио – вместе с ПАОКом попытаются выбить загребское Динамо.
Первые матчи запланированы на 7 марта, повторные поединки пройдут 14 марта.
Дополнительная путевка в Лигу чемпионов: сенсационный лидер, АПЛ пока третья, Испания проигрывает даже Франции