Победители групп Лиги Европы (Аталанта, Байер, Славия Прага, Брайтон, Вест Хэм, Ливерпуль, Рейнджерс, Вильяреал) были сеяными и сыграют против восьми победителей стыковых матчей. Клубы из одной ассоциации не могли встретиться друг с другом. Украина не имеет представителя на этой стадии после поражения Шахтера от Марселя.

Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЕ

Спарта Прага – Ливерпуль

Марсель – Вильяреал

Рома – Брайтон

Бенфика – Рейнджерс

Фрайбург – Вест Хэм

Спортинг – Аталанта

Милан – Славия Прага

Карабах – Байер

Отметим, что Марсель сыграет против Вильяреала, который тренирует бывший наставник провансальцев Марселино. Испанец покинул Велодром после многочисленных угроз со стороны фанатов на старте текущего сезона. Соперником Бенфики, цвета которой защищает кипер сборной Украины Анатолий Трубин, станет финалист ЛЕ сезона 2021/22 – Рейнджерс. А самым интересным обещает быть противостояние Брайтона Де Дзерби с Ромой.

Первые встречи запланированы на 7 марта, ответные матчи состоятся 14 марта.

Победители восьми матчей выйдут в 1/4 финала. Жеребьевка этой стадии запланирована на 15 марта.

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