Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій: Емері не пощастило, Динамо на шляху Тайсона і Кендзьори
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги конференцій УЄФА 2023/24.
У жеребкуванні взяли участь 16 клубів: вісім команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та вісім переможців стикових матчів. Представники однієї національної асоціації на цій стадії не можуть зустрітися.
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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій
Серветт – Вікторія Пльзень
Аякс – Астон Вілла
Мольде – Брюгге
Уніон Сент-Жилуаз – Фенербахче
Динамо Загреб – ПАОК
Штурм – Лілль
Маккабі Хайфа – Фіорентина
Олімпіакос – Маккабі Тель-Авів
"Містер ЛЄ" Унаї Емері отримав найскладнішого суперника. Астон Вілла поміряється силами з Аяксом. Натомість недавні представники УПЛ – Кендзьора, Тайсон і Маркос Антоніо – разом з ПАОКом спробують вибити загребське Динамо.
Перші матчі заплановані на 7 березня, повторні поєдинки пройдуть 14 березня.
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