У жеребкуванні взяли участь 16 клубів: вісім команд, які посіли перші місця на груповому етапі, та вісім переможців стикових матчів. Представники однієї національної асоціації на цій стадії не можуть зустрітися.

Результати жеребкування 1/8 ЛЄ: "глузування" з кривдників Шахтаря, суперник Трубіна, повернення Де Дзербі в Італію

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій

Серветт – Вікторія Пльзень

Аякс – Астон Вілла

Мольде – Брюгге

Уніон Сент-Жилуаз – Фенербахче

Динамо Загреб – ПАОК

Штурм – Лілль

Маккабі Хайфа – Фіорентина

Олімпіакос – Маккабі Тель-Авів

"Містер ЛЄ" Унаї Емері отримав найскладнішого суперника. Астон Вілла поміряється силами з Аяксом. Натомість недавні представники УПЛ – Кендзьора, Тайсон і Маркос Антоніо – разом з ПАОКом спробують вибити загребське Динамо.

Перші матчі заплановані на 7 березня, повторні поєдинки пройдуть 14 березня.

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