В пятницу, 25 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 ЛЕ 2021/22. Аталанта, за которую накануне дважды забил Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко с з Вест Хэмом и другие команды узнали соперников.

Результаты жеребьевки 1/8 ЛЕ

Рейнджерс – Црвена Звезда

Брага – Монако

Порту – Лион

Аталанта – Байер

Севилья – Вест Хэм

Барселона – Галатасарай

РБ Лейпциг – Спартак

Бетис – Айнтрахт

Отметим, что сегодня УЕФА заставил клубы и сборные России (в частности, на этой стадии Лиги Европы будет выступать московский Спартак) играть домашние матчи на нейтральных полях. Такое же решение, конечно, касается и Украины, на чью землю соседи принесли кровопролитную вероломную войну. Андрес Палоп, посол финала ЛЕ 2022, помог в проведении жеребьевки.

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Сеяными стали триумфаторы своих групп. Следовательно, они получили преимущество над победителями 1/16 финала, ведь будут играть ответный матч в родных стенах. Малиновский поедет в Леверкузен к немецкому Байеру. Ярмоленко достался один из лидеров испанского сезона и хозяин финала (Севилья). Слева в парах приведены хозяева первых поединков. Матчи 1/8 Лиги Европы состоятся 9/10 и 17 марта.

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