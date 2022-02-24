Малиновский забил два роскошных гола и показал майку с поддержкой Украины – видео подвигов хавбека
21:23 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский хорошо настроился на матч 1/16 финала ЛЕ против Олимпиакоса.
завершено
Йоаким Меле 40’
40’ Йоаким Меле
Українець оформив дубль у другому таймі гостьового поєдинку.
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Малиновский не изменял своему стилю – мощные пушки с левой. После первого гола Руслан показал футболку с надписью "Нет войне в Украине". Через 2 минуты легионер Аталанты забил второй раз, оформив счет 3:0.
Статистика Малиновского в текущем сезоне выглядит так – 9 голов и 2 ассиста в 29 матчах.
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Празднование:
Второй гол:
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