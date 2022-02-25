У п'ятницю, 25 лютого, відбулося жеребкування 1/8 ЛЄ 2021/22. Аталанта, за яку напередодні двічі забив Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко з Вест Хемом та інші команди дізналися суперників.

Результати жеребкування 1/8 ЛЄ

Рейнджерс – Црвена Звезда

Брага – Монако

Порту – Ліон

Аталанта – Байєр

Севілья – Вест Хем

Барселона – Галатасарай

РБ Лейпциг – Спартак

Бетіс – Айнтрахт

Відзначимо, що також сьогодні УЄФА змусив клуби і збірні Росії (зокрема, на цій стадії Ліги Європи виступатиме московський Спартак) грати домашні матчі на нейтральних полях. Таке ж рішення, звісно, стосується й України, на чию землю сусіди принесли кровопролитну війну. Андрес Палоп, посол фіналу ЛЄ 2022, допоміг у проведенні жеребкування. Сіяними стали тріумфатори своїх груп. Відтак вони мають перевагу над переможцями 1/16 фіналу, адже гратимуть матч-відповідь у рідних стінах.

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Маліновський поїде в Леверкузен до німецького Байєра. Ярмоленку дісталався один з лідерів іспанського сезону і господарар фіналу (Севілья). Ліворуч у парах наведені господарі перших поєдинків. Матчі 1/8 Ліги Європи відбудуться 9/10 і 17 березня.