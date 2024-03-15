Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 Лиги Конференций – Фонсека против главных фаворитов турнира
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги конференций УЕФА 2023/24.
В четвертьфинале третьего в истории розыгрыша ЛК сыграют Фенербахче, Лилль, Олимпиакос, Виктория Пльзень, ПАОК, Фиорентина, Брюгге и Астон Вилла. Наибольшее представительство имеет Греция. По одному клубу сохранили Турция, Франция, Англия, Бельгия, Чехия и Италия. На этих стадиях отсутствует посев и другие ограничения.
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Результаты жеребьевки 1/4 ЛК
Брюгге – ПАОК
Олимпиакос – Фенербахче
Астон Вилла – Лилль
Виктория Пльзень – Фиорентина
Результаты жеребьевки 1/2 ЛК
Астон Вилла – Лилль / Олимпиакос – Фенербахче
Виктория Пльзень – Фиорентина / Брюгге – ПАОК
Матчи 1/4 финала Лиги конференций состоятся 11 и 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал будет сыгран 29 мая в Афинах.
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