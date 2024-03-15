В четвертьфинале третьего в истории розыгрыша ЛК сыграют Фенербахче, Лилль, Олимпиакос, Виктория Пльзень, ПАОК, Фиорентина, Брюгге и Астон Вилла. Наибольшее представительство имеет Греция. По одному клубу сохранили Турция, Франция, Англия, Бельгия, Чехия и Италия. На этих стадиях отсутствует посев и другие ограничения.

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Результаты жеребьевки 1/4 ЛК

Брюгге – ПАОК

Олимпиакос – Фенербахче

Астон Вилла – Лилль

Виктория Пльзень – Фиорентина

Результаты жеребьевки 1/2 ЛК

Астон Вилла – Лилль / Олимпиакос – Фенербахче

Виктория Пльзень – Фиорентина / Брюгге – ПАОК

Матчи 1/4 финала Лиги конференций состоятся 11 и 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал будет сыгран 29 мая в Афинах.

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