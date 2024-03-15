У чвертьфіналі третього в історії розіграшу ЛК зіграють Фенербахче, Лілль, Олімпіакос, Вікторія Пльзень, ПАОК, Фіорентина, Брюгге та Астон Вілла. Найбільше представництво має Греція. По одному клубу зберегли Туреччина, Франція, Англія, Бельгія, Чехія та Італія. На цих стадіях відсутній посів та інші обмеження.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЄ – Трубін мститиме за Шахтар, зустріч італійських грандів

Результати жеребкування 1/4 ЛК

Брюгге – ПАОК

Олімпіакос – Фенербахче

Астон Вілла – Лілль

Вікторія Пльзень – Фіорентина

Результати жеребкування 1/2 ЛК

Астон Вілла – Лілль / Олімпіакос – Фенербахче

Вікторія Пльзень – Фіорентина / Брюгге – ПАОК

Матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудуться 11 і 18 квітня. Півфінали заплановані на 2 та 9 травня. Фінал буде зіграний 29 травня в Афінах.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна дізналася своє місце за підсумками сезону – найгірше падіння за 25 років триває