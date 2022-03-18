Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:

Челси – Реал Мадрид

Манчестер Сити – Атлетико

Вильярреал – Бавария

Бенфика – Ливерпуль

В 1/2 финала встретятся победители пар:

Манчестер Сити – Атлетико / Челси – Реал Мадрид

Бенфика – Ливерпуль / Вильярреал – Бавария



Жеребьевка была "слепой" и без посева, то есть УЕФА не разводил клубы из одной ассоциации. Команда, которую вытащили из корзины первой, начнет двухматчевое противостояние на своем поле.

Матчи 1/4 финала пройдут 5/6 и 12/13 апреля. Больше всего представителей на этой стадии имеют Испания (Реал, Атлетико, Вильяреал) и Англия (Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси).

Манчестер Сити, за который выступает наш Александр Зинченко, встретится с Атлетико. В то время как Бенфике Романа Яремчука придется играть с грозным Ливерпулем. Реал с Луниным получили в соперники действующих победителей ЛЧ – Челси.

Полуфинальные поединки запланированы на 26/27 апреля и 3/4 мая. Финал Лиги чемпионов после варварской атаки России на Украину был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж, решающий матч примет легендарный Стад-де-Франс 28 мая. Номинальным хозяином игры будет победитель полуфинала 2 (Бенфика – Ливерпуль / Вильяреал – Бавария).

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