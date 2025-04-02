Арсенал обыграл Фулхэм в 30-м туре АПЛ (2:1). Видео голов и обзор матча – на "Футбол 24".

На 37-й минуте Арсенал открыл счет: Нванери отдал пас на Мернио, а тот из пределов штрафной пробил в левый нижний угол.

Арсенал без Зинченко одолел Фулхэм – результативное возвращение звездного вингера "канониров"

На 66-й минуте на поле вместо Нванери появился Букайо Сака, который в последний раз играл еще в декабре 2024 года. Возвращение вингера получилось феерическим – уже на экваторе второго тайма он замкнул подачу Мартинелли ударом головой, удвоив преимущество "канониров". 2:0!

Фулхэм также отличился в компенсированное время – после удара Муниза мяч рикошетом залетел в сетку. Однако этот гол не помешал Арсеналу одержать победу – 2:1. Украинец Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

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