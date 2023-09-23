Главный тренер "красно-белых" Мичел включил в стартовый состав обоих украинцев. Виктор Цыганков уже на первых минутах "привез" в ворота своей команды пенальти, сыграв рукой в штрафной площади. После пропущенного гола Жирона не растерялась, а наоборот побежала отыгрываться.

Довбик оформил гол+пас, Цыганков поплатился за гандбол – Жирона обошла Реал в безумии с 8-мя голами

До перерыва счет на табло был 4:1 в пользу хозяев. Артем Довбик забил один из мячей, удачно реализовав пенальти. Во второй половине игры украинский форвард поучаствовал в еще одном голе Жироны, ассистировав Савио. Впрочем, команда Мичела под конец встречи потеряла концентрацию и пропустила два мяча.

В итоге Жирона взяла три балла и возглавила временно турнирную таблицу Ла Лиги с 16 очками. Мальорка находится на 15 месте с пятью баллами.