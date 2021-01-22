"Во втором тайме у нас был больший контроль игры, несмотря на то, что как в первом, так и во втором таймах мы не создавали много голевых моментов. При объеме атакующей работы после перерыва можно было создавать больше моментов. Но результат – это то , что меньше всего интересует нас в данный момент.

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Я никак не оцениваю результаты сейчас, хотя всегда хочу побеждать, хочу, чтобы команда имела большие амбиции. В этих матчах меня интересует, как мы обороняемся и атакуем, как мы готовы к разным типам ситуаций. Оба тайма удовлетворили, прежде всего ввиду того, что на третий день работы мы уже играем с командой, которая через 10 дней начнет свой чемпионат. Мы пока не на том уровне, которого требуем от самих себя. Но, вне всякого сомнения, придем к нему.

Было два главных переживания. Первое – не выпускать соперника, потому что мы знали, что он очень хорошо начинает атаку. Лех – команда очень техничная, отлично держит мяч. Мы пытались блокировать их розыгрыш от ворот. Второе – чтобы наша линия обороны действовала скоординировано, был контроль глубины, выход, все на высшем уровне. Нам не удалось это сделать, если говорить глобально, но большинство раз получалось. Есть материал, чтобы работать дальше", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" расписали ничью с польским Лехом – Коваленко спас Шахтер от поражения, реализовав пенальти в компенсированное время.

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