"У другому таймі у нас був більший контроль гри, попри те, що як і у першому, так і в другому таймах ми не створювали багато гольових моментів. При обсязі атакувальної роботи після перерви можна було створювати більше моментів. Але результат – це те, що найменше нас цікавить на даний момент.

Шахтар – Лех – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я ніяк не оцінюю результати зараз, хоча завжди хочу перемагати, хочу, щоб команда мала великі амбіції. У цих матчах мене цікавить, як ми обороняємося і атакуємо, як ми готові до різних типів ситуацій. Обидва тайми задовольнили, перш за все з огляду на те, що на третій день роботи ми вже граємо з командою, яка через 10 днів почне свій чемпіонат. Ми поки не на тому рівні, якого вимагаємо від самих себе. Але, поза всяким сумнівом, прийдемо до нього.

Було два головних переживання. Перше – не випускати суперника, тому що ми знали, що він дуже добре починає атаку. Лех – команда дуже технічна, відмінно тримає м'яч. Ми намагалися блокувати їхній розіграш від воріт. Друге – щоб наша лінія оборони діяла координовано, був контроль глибини, вихід, все на найвищому рівні. Нам не вдалося це зробити, якщо говорити глобально, але більшість раз виходило. Є матеріал, щоб працювати далі", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" розписали нічию із польським Лехом – Коваленко врятував Шахтар від поразки, реалізувавши пенальті у компенсований час.

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