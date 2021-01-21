Шахтер расписал ничью с польским Лехом на сборах в Анталье. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Лех.

Лех провел более активный первый тайм, однако до опасных ударов дело не доходило. Шахтер ответил острым выпадом Тете, однако мяч лишь чиркнул перекладину.

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В начале второй половины поляки вышли вперед, Мархвински легко переиграл Пятова после выхода один на один. Под занавес матча Шахтер захватил контроль над игрой, но забил лишь однажды, когда Коваленко пробил с 11-метровой отметки.

Отметим, что уже 23 января "горняки" проведут второй матч тренировочного сбора – соперником Шахтера станет Лудогорец.