Резонансні вилучення після застосування VAR у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 1:0

Україна — 15:55 2875
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Десна перемогла Зорю у битві за медалі – Монзуль показала дві суперечливі червоні картки після втручання VAR
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Десна – Зоря: Гуцуляк отримав суперечливе вилучення після підказки VARУкраїна — 15:08 610
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Зінченко пропустить дербі проти Манчестер Юнайтед – песимістичний прогноз британських ЗМІАнглія — 13:47 1472
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Коломойський змушував Суркіса відсторонити мене від суддівства, – відверта заява колишнього арбітра ФІФАУкраїна — 13:08 1181
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Яремчук повернеться пізніше, ніж очікувалось – відновлення форварда збірної України затягуєтьсяЗбірна України — 11:46 1865