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ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО ДЕСНА - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Резонансні вилучення після застосування VAR у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 1:0

16:34 317 Читать на русском
Резонансні вилучення після застосування VAR у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 1:0
Десна – Зоря – 1:0

Десна перемогла Зорю (1:0) у багатому на події поєдинку 22-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на "Футбол 24".

21’ Олексій Гуцуляк
37’ Олександр Філіппов
 
Максим Луньов 45+4’
21’ Олексій Гуцуляк
37’ Олександр Філіппов
45+4’ Максим Луньов

Єдиний гол у звітному матчі забив Олександр Філіппов, проте гра запам'ятається арбітражем Катерини Монзуль, яка показала дві червоні картки після втручання відеоасистента.

Десна перемогла Зорю у битві за медалі – Монзуль показала дві суперечливі червоні картки після втручання VAR

Десна здобула важливу перемогу над конкурентом у боротьбі за медалі УПЛ. Команда Рябоконя зрівнялася за очками з Динамо (по 42) та вийшла на 3 місце завдяки додатковим показникам, але кияни свій матч проти Олександрії розпочнуть о 17:00. У Зорі залишилося 43 пункти.

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Теги
Відеоасистент арбітра (VAR) Відеоновини Катерина Монзуль Десна Десна Десна - Зоря Зоря Зоря
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