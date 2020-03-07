Резонансні вилучення після застосування VAR у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 1:0

Десна перемогла Зорю (1:0) у багатому на події поєдинку 22-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на "Футбол 24".

Єдиний гол у звітному матчі забив Олександр Філіппов, проте гра запам'ятається арбітражем Катерини Монзуль, яка показала дві червоні картки після втручання відеоасистента.

Десна перемогла Зорю у битві за медалі – Монзуль показала дві суперечливі червоні картки після втручання VAR

Десна здобула важливу перемогу над конкурентом у боротьбі за медалі УПЛ. Команда Рябоконя зрівнялася за очками з Динамо (по 42) та вийшла на 3 місце завдяки додатковим показникам, але кияни свій матч проти Олександрії розпочнуть о 17:00. У Зорі залишилося 43 пункти.