"Официально стало известно, что Александр пропускает игру из-за проблем с паховым участком. Клуб же сообщил, что проблема не серьезная, и игрока просто решили поберечь. Итак, что же за проблема может быть у украинца?



Кто внимательно следит за нашим каналом, тот знает, что в мире спортивной медицины участок паха считается одним из самых сложных участков. Там расположены многие крепления мышц, связки, паховый канал, в котором может возникать грыжа, нервы, а также сам тазобедренный сустав. Иногда бывает трудно понять, какова сложность травмы и какая именно структура вызывает боль. Правда, медицинская служба Арсенала достаточно уверенно сообщает о том, что проблема не является серьезной.

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В таком случае, скорее всего, речь о перегруженном сухожилии одной из приводящих мышц бедра. Крепятся эти сухожилия как раз в области паха, а сами мышцы играют ключевую роль в работе с мячом (удары, передачи, контроль и дриблинг). Очень часто игроки встречаются с болью в этом участке, когда мышца перегружена, и сухожилие дает о себе знать. В свою очередь, это состояние не является критическим и лечится довольно легко – благодаря дополнительному отдыху, восстановлению и легким упражнениям.



Респект штабу Арсенала, что даже в такой ответственный для команды период они ставят здоровье своего ключевого игрока на первый план, пытаясь предупредить дальнейшие, потенциально более серьезные проблемы со здоровьем, давая игроку столь необходимую для него паузу. Будем ожидать официального подтверждения наших медицинских догадок и надеемся, что обойдется без полноценного повреждения", – написал Бабелюк в Telegram.

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