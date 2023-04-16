Александр Зинченко не сыграл в этом матче из-за травмы. На старте игры казалось, что потеря украинца совсем не помешает Арсеналу – до 10-й минуты он вел в счете с преимуществом в два мяча.

Арсенал отдал очки с Вест Хэмом – конкурент Зинченко проспал героя, Сака не забил пенальти, загадка Жезуса

Вест Хэм один гол отыграл еще до перерыва. На старте второго тайма Сака мог закрывать матч, но бездарно исполнил пенальти. Расплата за это была болезненной – Боуэн сравнял счет. Эта ничья серьезно усложнит Арсеналу борьбу за чемпионство. Очень многое будет зависеть от матча с Ман Сити, который состоится 26 апреля.