"Офіційно стало відомо, що Олександр пропускає гру через проблеми з паховою ділянкою. Натомість клуб повідомив, що проблема не є серйозною, і гравця просто вирішили поберегти. Отже, що ж за проблема може бути в українця?



Хто уважно стежить за нашим каналом, той знає, що у світі спортивної медицини ділянка паху вважається однією з найскладніших ділянок. Там розташовані багато кріплень мʼязів, звʼязки, пахвинний канал, у якому може виникати грижа, нерви, а також сам кульшовий суглоб. Інколи буває важко зрозуміти, якою є складність травми та яка саме структура викликає біль. Щоправда, медична служба Арсенала доволі впевнено повідомляє про те, що проблема не є серйозною.

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У такому випадку, скоріш за все, мова про перевантажене сухожилля одного з привідних мʼязів стегна. Кріпляться ці сухожилля якраз у ділянці паху, а самі мʼязи виконують ключову роль у роботі з мʼячем (удари, передачі, контроль та дріблінг). Дуже часто гравці зустрічаються з болем у цій ділянці, коли мʼяз є перенавантаженим, та сухожилля дає про себе знати. Своєю чергою, цей стан не є критичним та лікується доволі легко – завдяки додатковому відпочинку, відновленні та легких вправах.



Респект штабу Арсенала, що навіть у такий відповідальний для команди період вони ставлять здоровʼя свого ключового гравця на перший план, намагаючись попередити подальші, потенційно більш серйозні, проблеми зі здоровʼям, даючи гравцеві таку необхідну для нього паузу. Очікуватимемо на офіційне підтвердження наших медичних здогадок і надіємося, що обійдеться без повноцінного ушкодження", – написав Бабелюк у Telegram.

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