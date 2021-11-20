"Поблагодарил игроков в раздевалке. У Шахтера очень сильные исполнители, нам было очень тяжело сегодня. Респект, что они не вернули мяч, а провели атаку и забили гол. Это вроде бы случайность, но фэйр-плей все же существует. Нашей задачей было создать несколько моментов и забить хотя бы один гол.

Красота Антонио и красная Де Дзерби в видеообзоре матча Шахтер – Рух – 2:0

У нас сегодня сыграли многие молодые игроки. На скамейке для запасных были футболисты с U-19, на поле выходили игроки из U-19. На поле у нас было 5 игроков такого возраста, поэтому можете считать, что U-19 играл с Шахтером", – приводит слова Кучука официальный сайт Руха.

Добавим, что Шахтер победил львовян (2:0), однако оба гола были забиты в последние 10 минут поединка. Эта победа позволила "горнякам" продолжить борьбу с Динамо за первое место – обе команды имеют по 38 очков.

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