"Подякував гравцям у роздягальні. У Шахтаря дуже сильні виконавці, нам було дуже важко сьогодні. Респект, що вони не повернули м’яч, а провели атаку та забили гол. Це начебто випадковість, але фейр-плей все ж існує. Нашим завданням на гру було створити кілька моментів та забити хоча б один гол.

Краса Антоніо та червона Де Дзербі у відеоогляді матчу Шахтар – Рух – 2:0

У нас сьогодні зіграло багато молодих гравців. На лаві для запасних були футболісти з U-19, на поле виходили гравці з U-19. На полі у нас було 5 гравців такого віку, тому можете вважати, що U-19 грав з Шахтарем", – наводить слова Кучука офіційний сайт Руху.

Додамо, що Шахтар переміг львів'ян (2:0), проте обидва голи були забиті в останні 10 хвилин поєдинку. Ця звитяга дозволила "гірникам" продовжити боротьбу з Динамо за перше місце – обидві команди мають по 38 очок.

Шахтар перед Інтером дотиснув Рух, залишивши Динамо попереду – шедевр Антоніо і вилучення Де Дзербі