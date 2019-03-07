Решко: Побеждать Челси на выезде – не так уж критично необходимо Динамо

Легендарный динамовец Стефан Решко надеется, что Динамо удастся добыть ничью в матче 1/8 финала Лиги Европы с Челси.

"Матч в Лондоне станет серьезной проверкой для Динамо. Радует, что молодежь заметно прибавила. Я собственными глазами видел несколько последних матчей "бело-синих" и знаю, о чем говорю. Однако нас больше интересует счет. Побеждать Челси на выезде – не так уж критически необходимо, тем более, любой ценой.

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Челси, конечно, имеет серьезную репутацию, имя. Но мы видели, что более именитый Реал сгорел с Аяксом. Поэтому в поединке Челси – Динамо все может случиться. Тем более, что у киевлян явных недостатков сейчас нет. Вербича, конечно, будет не хватать – это самая большая потеря.

Что касается атаки, то в такой игре, как с Челси в Лондоне, нужны более те, кто может защищаться. Определенную надежду внушает и тот факт, что лучше стал действовать Бойко. Надеюсь все же на ничью в этом матче", – сказал Решко для Команда№1.

Напомним, Динамо сегодня сыграет против Челси на Стэмфорд Бридж в 1/8 финала Лиги Европы. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа.

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