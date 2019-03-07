Решко: Перемагати Челсі на виїзді – не так вже критично необхідно Динамо

Легендарний динамівець Стефан Решко сподівається, що Динамо вдасться здобути нічию у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з Челсі.

"Матч в Лондоні стане серйозною перевіркою для Динамо. Тішить, що молодь помітно додала. Я на власні очі бачив кілька останніх матчів "біло-синіх" і знаю, про що говорю. Однак нас більше цікавить рахунок. Перемагати Челсі на виїзді – не так уже й критично необхідно, тим більше, за будь-яку ціну.

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Челсі, звичайно, має серйозну репутацію, ім'я. Але ми бачили, що більш іменитий Реал згорів з Аяксом. Тому в поєдинку Челсі – Динамо все може трапитися. Тим більше, що у киян явних недоліків зараз немає. Вербіча, звичайно, буде не вистачати – це найбільша втрата.

Що стосується атаки, то в такій грі, як з Челсі в Лондоні, потрібні більше ті, хто може захищатися. Певну надію вселяє і той факт, що краще став діяти Бойко. Сподіваюся все-таки на нічию в цьому матчі", – сказав Решко для Команда№1.

Нагадаємо, Динамо сьогодні зіграє проти Челсі на Стемфорд Брідж у 1/8 фіналу Ліги Європи. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині.

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