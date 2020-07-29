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"Решение назначить Луческу – это нонсенс": Буряк не воспринимает румына на посту тренера Динамо

10:45 - Читати українською
"Решение назначить Луческу – это нонсенс": Буряк не воспринимает румына на посту тренера Динамо
Мирча Луческу / Сайт Шахтера

Бывший игрок и тренер Динамо Леонид Буряк не скрывает своего разочарования от решения пригласить в клуб Мирчу Луческу.

"Президент принял решение, подписали контракт. Ну что мы будем обсуждать? Да, это неприятно и ненормально. Однако такое решение имеет право на жизнь.

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Дай бог, чтобы получилось. Я не злорадствую, а думаю прежде всего о Динамо. Люди, которые принимали это решение – часть Динамо. Но я, как человек, который поиграл в киевском клубе 13-14 лет, не воспринимаю этого решения. Для меня это нонсенс", – заявил Буряк в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Луческу подписал контракт с Динамо на два года с возможностью продления еще на один. До этого румын отдал 12 лет карьеры (2004-2016) заядлому врагу киевлян – донецкому Шахтеру.

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Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Леонид Буряк
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