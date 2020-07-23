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"Не знаю, как это воспринимать": Маркевич оценил назначение Луческу – Динамо не Шахтер

23 июля 16:05 - Читати українською
"Не знаю, как это воспринимать": Маркевич оценил назначение Луческу – Динамо не Шахтер
Мирон Маркевич / Фото Дениса Руденко
Олег Бабий Олег Бабий

"Футбол 24" узнал первую реакцию экс-наставника Металлиста, Днепра и сборной Украины на серьезные кадровые изменения в столичном клубе.

– Мирон Богданович, эпопея с поисками нового тренера Динамо официально завершена. Как вам назначения Мирчи Луческу?

– Я не знаю, как это воспринимать (Улыбается). Сейчас тяжело о чем-то говорить. Такое решение. Я ему желаю успеха на новой должности.

– Насколько вероятна перестройка полузащиты и атаки Динамо под латиноамериканский вектор? Украинским игрокам этих амплуа уже стоит волноваться?

– Я, честно говоря, не знаю, какой там будет трансферная политика. Ведь то, что Мирча мог себе позволить в Шахтере, вряд ли будет в Динамо. Не знаю, только время покажет.

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– Болельщики Динамо в основном негативно отреагировали на назначение многолетнего наставника Шахтера. Может ли это стать серьезной проблемой?

– Опять же, только время даст ответ, и результаты команды. Если выиграет чемпионат Украины, то, наверное, его примут. Не выиграет – будет непросто.

– Так или иначе, сюрприз удался?

– Ну да. Действительно.

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Луческу прокомментировал назначение в Динамо
23 июля
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Теги
Главное Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Статьи Мирон Маркевич Шахтер Шахтер Олег Бабий Мнение эксперта
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