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"Рішення призначити Луческу – це нонсенс": Буряк не сприймає румуна на посаді тренера Динамо

10:45 - Читать на русском
"Рішення призначити Луческу – це нонсенс": Буряк не сприймає румуна на посаді тренера Динамо
Мірча Луческу / Сайт Шахтаря

Колишній гравець і тренер Динамо Леонід Буряк не приховує свого розчарування від рішення запросити в клуб Мірчу Луческу.

"Президент ухвалив рішення, підписали контракт. Ну що ми будемо обговорювати? Так, це неприємно і ненормально. Однак таке рішення має право на життя.

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Дай бог, щоб вийшло. Я не зловтішаюся, а думаю передусім про Динамо. Люди, які ухвалювали це рішення, – частина Динамо. Але я, як людина, яка пограла у київському клубі 13-14 років, не сприймаю цього рішення. Для мене це нонсенс", – заявив Буряк у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Луческу підписав контракт з Динамо на два роки з можливістю продовження ще на один. До цього румун віддав 12 років кар'єри (2004-2016) запеклому ворогу киян – донецькому Шахтарю.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Леонід Буряк
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