"Решение без суда и следствия – для меня это шок": украинский тренер потерял шанс на элиту из-за скандала в Армении

Тренер ереванского Локомотива Сергей Литовченко поделился своим видением большого скандала с договорными матчами в Армении.

"Хотелось бы рассказать предисловие. Очень важный момент произошел зимой, когда выбирали президента Федерации футбола Армении. Единственным клубом, который по объективным причинам не явился на голосование, был наш. Нам сразу дали понять, что футбольный клуб Локомотив неудобный, невыгодный .

После этого начался легкий террор. Президент перед каждой игрой предупреждал, что нас могут плохо судить, за нами могут пристально смотреть по соблюдению регламента. Мы этого ничего не боялись. Однажды был случай, когда с нас сняли три очка за использование "не того" игрока. Но мы сумели отстоять свою правоту и эти три очка вернули.

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До последнего на данный момент тура мы находились на первом месте. А потом команды, которые выгодны федерации, сыграли полтура. Ни для кого не секрет, что Вану пообещали место в элите. Ван сыграл матч, сравнялся с нами по очкам и по дополнительным показателям оказался на первом месте. Нам же не дали доиграть этот тур и прекратили чемпионат.

Такое решение, как говорится, без суда и следствия – для меня это просто шок. Почему ни одного человека из дисквалифицированных не вызывали на допрос, почему никакие расследования не велись? Шесть человек собрались в четырех стенах и сделали суд Линча, я по-другому это назвать не могу. Я всегда считал, что Армения – это цивилизованная европейская страна, а здесь без суда и следствия, еще раз повторюсь, нас без каких-либо доказательств решили казнить.

Прежде всего, это выгодно федерации, ну и команде Ван, которому пообещали место в Высшей лиге. Календарь у нас легче, чем у Вана, и мы должны были беспрепятственно выходить в элитный дивизион. Это я говорю только за команду Локомотив, о других ничего говорить не могу. Я отвечаю только за себя и за своих ребят", – заявил Литовченко в комментарии Football.ua.

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