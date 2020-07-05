"Рішення без суду і слідства – для мене це шок": український тренер втратив шанс на еліту через скандал у Вірменії

Тренер єреванського Локомотива Сергій Літовченко поділився своїм баченням великого скандалу з договірними матчами у Вірменії.

"Хотілося б розповісти передмову. Дуже важливий момент стався взимку, коли вибирали президента Федерації футболу Вірменії. Єдиним клубом, який з об'єктивних причин не з'явився на голосування, був наш. Нам відразу дали зрозуміти, що футбольний клуб Локомотив незручний, невигідний.

Після цього почався легкий терор. Президент перед кожною грою попереджав, що нас можуть погано судити, за нами можуть пильно дивитися щодо дотримання регламенту. Ми цього нічого не боялися. Одного разу був випадок, коли з нас зняли три очки за використання "не того" гравця. Але ми зуміли відстояти свою правоту і ці три очки повернули.

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До останнього на даний момент туру ми перебували на першому місці. А потім команди, які вигідні федерації, зіграли півтуру. Ні для кого не секрет, що Вану пообіцяли місце в еліті. Ван зіграв матч, зрівнявся з нами за очками і за додатковими показниками виявився на першому місці. Нам же не дали дограти цей тур і припинили чемпіонат.

Таке рішення, як то кажуть, без суду і слідства – для мене це просто шок. Чому жодну людину з дискваліфікованих не викликали на допит, чому ніякі розслідування не велися? Шестеро людей зібралися в чотирьох стінах і зробили суд Лінча, я по-іншому це назвати не можу. Я завжди вважав, що Вірменія – це цивілізована європейська країна, а тут без суду і слідства, ще раз повторюся, нас без будь-яких доказів вирішили стратити.

Перш за все, це вигідно федерації, ну і команді Ван, якій пообіцяли місце у Вищій лізі. Календар у нас легший, ніж у Вана, і ми повинні були безперешкодно виходити в елітний дивізіон. Це я говорю тільки за команду Локомотив, про інших нічого говорити не можу. Я відповідаю тільки за себе і за своїх хлопців", – заявив Літовченко в коментарі Football.ua.

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