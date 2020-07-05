В Армении за договорные матчи дисквалифицировали 25 украинцев

Среди забаненных представителей футбольного сообщества есть известные игроки и тренеры.

В чемпионате Армении возник громкий сканадал вокруг договорных матчей во втором по силе дивизионе (аналог нашей Первой лиги). Как следствие, Исполком Федерации футбола Армении принял решение досрочно завершить сезон-2019/20.

Милевский отправляется на двухнедельную самоизоляцию

В частности, под раздачу попали клубы Арагац, Торпедо, Масис, Локомотив и Ереван. Кроме того было дисквалифицировано 58 человек, из них 45 получили пожизненный запрет на занятие футбольной деятельностью.

Интересно, что среди дисквалифицированных футболистов, тренеров и функционеров оказалось 25 украинцев, из которых 20 получили пожизненный запрет на занятие футбольной деятельностью. Среди самых известных легионеров: Олег Гуменюк (Черноморец, Таврия, Волынь), Илья Глушицкий (Шахтер), Тимофей Шеремета (Металлург Запорожье), Игорь Быковский (Шахтер, Мариуполь), Сергей Дячук (Днепр), Дмитрий Копытов (Динамо Киев) и другие.

Кроме того, в бан попали украинские тренеры Юрий Окул (экс-тренер Арагац), Сергей Литовченко (главный тренер Локомотива) и Анатолий Писковец (экс-тренер Локомотива), а также владелец Локомотива Максим Дробный.

"Шахтер мог забить 10", или Момент, когда слова закончились: сокрушительная реакция на крах Динамо и призрак Блохина