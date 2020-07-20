Решающий шаг Лэмпарда к первому финалу Кубка в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Челси

Лондонский Челси переиграл Манчестер Юнайтед в полуфинале Кубка Англии. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

При равной игре Челси шокировал манкунианцев двумя голами под занавес первого тайма и на старте второй половины игры.

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На 45+11-й минуте Оливье Жиру классно сыграл на опережение и заставил Де Хеа вынимать мяч из сетки. А на на 46-й Мейсон Маунт протянул мяч несколько десятков метров и пушечным выстрелом попал в правый нижний угол.

Окончательно добил Юнайтед Харри Магуайр – капитан "красных дьяволов" срезал мяч в собственные ворота после флангового прострела на 74-й минуте. Гол от Бруну Фернандеша с пенальти только позволил МЮ избежать разгрома.

Челси уверенно переиграл Манчестер Юнайтед и стал вторым финалистом Кубка Англии