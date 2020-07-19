Челси уверенно переиграл Манчестер Юнайтед и стал вторым финалистом Кубка Англии

Лондонский Челси одолел Манчестер Юнайтед во втором полуфинале Кубка Англии. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Первый тайм противостояния команды провели на "качелях". Сначала инициативой владели лондонцы, затем контроль над территорией установили манкунианцы. Однако, до действительно опасных моментов дело доходило редко. В конце концов, Челси забил гол в раздевалку.

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На 45+11-й минуте Виллиан и Аспиликуэта "взломали" левый фланг обороны Юнайтед, испанец прострелил на линию вратарской, а там Оливье Жиру опередил Линделёфа и открыл счет в матче.

Кто знает, каким бы был ход второго тайма, если бы "синие" не забили во второй раз на старте. На 46-й минуте Мейсон Маунт протянул мяч несколько метров и мощно пробил в правый нижний угол – Де Хеа к мячу дотянулся, но спасти манкунианцев не смог. Это 0:2.

Сульшер бросил в бой Погба и Гринвуда, однако изменить ход игры они не сумели. А на 74-й минуте МЮ подвел Харри Магуайр, срезав мяч в собственные ворота после прострела Маркоса Алонсо.

Под занавес поединка Челси немного расслабился и позволил Юнайтед избежать разгрома: Хадсон-Одой сбил Марсьяля в своей штрафной, а Бруну Фернандеш уверенно исполнил одиннадцатиметровый – 1:3.

Больше МЮ и Челси не забивали, что позволило подопечным Фрэнка Лэмпарда выйти в финал Кубка Англии. Там "синих" ожидает лондонское дерби против Арсенала.

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