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Челси уверенно переиграл Манчестер Юнайтед и стал вторым финалистом Кубка Англии

19 июля 22:10 - Читати українською
Челси уверенно переиграл Манчестер Юнайтед и стал вторым финалистом Кубка Англии
Маунт только что огорчил Де Хеа / твиттер Челси

Лондонский Челси одолел Манчестер Юнайтед во втором полуфинале Кубка Англии. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

85’ Бруну Фернандеш
 
Мейсон Маунт 46’
Оливье Жиру 45+11’
Харри Магуайр 74’
46’ Мейсон Маунт
45+11’ Оливье Жиру
74’ Харри Магуайр
85’ Бруну Фернандеш

Первый тайм противостояния команды провели на "качелях". Сначала инициативой владели лондонцы, затем контроль над территорией установили манкунианцы. Однако, до действительно опасных моментов дело доходило редко. В конце концов, Челси забил гол в раздевалку.

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На 45+11-й минуте Виллиан и Аспиликуэта "взломали" левый фланг обороны Юнайтед, испанец прострелил на линию вратарской, а там Оливье Жиру опередил Линделёфа и открыл счет в матче.

Кто знает, каким бы был ход второго тайма, если бы "синие" не забили во второй раз на старте. На 46-й минуте Мейсон Маунт протянул мяч несколько метров и мощно пробил в правый нижний угол – Де Хеа к мячу дотянулся, но спасти манкунианцев не смог. Это 0:2.

Сульшер бросил в бой Погба и Гринвуда, однако изменить ход игры они не сумели. А на 74-й минуте МЮ подвел Харри Магуайр, срезав мяч в собственные ворота после прострела Маркоса Алонсо.

Под занавес поединка Челси немного расслабился и позволил Юнайтед избежать разгрома: Хадсон-Одой сбил Марсьяля в своей штрафной, а Бруну Фернандеш уверенно исполнил одиннадцатиметровый – 1:3.

Больше МЮ и Челси не забивали, что позволило подопечным Фрэнка Лэмпарда выйти в финал Кубка Англии. Там "синих" ожидает лондонское дерби против Арсенала.

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