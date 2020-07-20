Вирішальний крок Лемпарда до першого фіналу Кубка у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Челсі

Лондонський Челсі переграв Манчестер Юнайтед у півфіналі Кубка Англії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

За рівної гри Челсі шокував манкуніанців двома голами під завісу першого тайму та на старті другої половини гри.

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На 45+11-й хвилині Олів'є Жиру класно зіграв на випередження і змусив Де Хеа виймати м'яч із сітки. А на на 46-й Мейсон Маунт протягнув м'яч кількадесят метрів і гарматним пострілом поцілив у правий нижній кут.

Остаточно добив Юнайтед Харрі Магуайр – капітан "червоних дияволів" зрізав м'яч у власні ворота після флангового прострілу на 74-й хвилині. Гол від Бруну Фернандеша з пенальті лише дозволив МЮ уникнути розгрому.

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