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Вирішальний крок Лемпарда до першого фіналу Кубка у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Челсі

07:30 - Читать на русском
Вирішальний крок Лемпарда до першого фіналу Кубка у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Челсі
Жиру забиває Де Хеа / твіттер Челсі

Лондонський Челсі переграв Манчестер Юнайтед у півфіналі Кубка Англії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

85’ Бруну Фернандеш
 
Мейсон Маунт 46’
Олів'є Жиру 45+11’
Харрі Магуайр 74’
46’ Мейсон Маунт
45+11’ Олів'є Жиру
74’ Харрі Магуайр
85’ Бруну Фернандеш

За рівної гри Челсі шокував манкуніанців двома голами під завісу першого тайму та на старті другої половини гри.

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На 45+11-й хвилині Олів'є Жиру класно зіграв на випередження і змусив Де Хеа виймати м'яч із сітки. А на на 46-й Мейсон Маунт протягнув м'яч кількадесят метрів і гарматним пострілом поцілив у правий нижній кут.

Остаточно добив Юнайтед Харрі Магуайр – капітан "червоних дияволів" зрізав м'яч у власні ворота після флангового прострілу на 74-й хвилині. Гол від Бруну Фернандеша з пенальті лише дозволив МЮ уникнути розгрому.

Челсі впевнено переграв Манчестер Юнайтед і став другим фіналістом Кубка Англії

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