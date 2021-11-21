Лига 1, 14-й тур

Ренн – Монпелье – 2:0

Голы: Террье, 8, Майер, 28

Удаление: Саванье, 41 (М)

Хозяева в чемпионате имели беспроигрышную серию из 7 матчей. Соперник также мог похвастаться определенными успехами (две победы подряд), но очная встреча ясно показала, кто сильнее.

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Все решилось за полтайма. Уже на 8-й минуте Террье головой вколотил мяч в девятку ворот Омлина. Удвоил преимущество Ловро Майер, хотя отметить следует всю комбинацию. Тет ворвался в штрафную, замахом отправил оппонента "на трибуны", а Лаборде сделал удобную скидку на автора гола. Перед отдыхом Монпелье еще и остался в меньшинстве – капитан Саванье получил вторую желтую.

Победа позволила Ренну совершить рывок с шестого места на второе. "Красно-черные" хотя бы временно возглавили группу призрачного преследования ПСЖ – до столичной команды 12 очков.

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