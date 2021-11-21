Ліга 1, 14-й тур

Ренн – Монпельє – 2:0

Голи: Терр'є, 8, Майер, 28

Вилучення: Саваньє, 41 (М)

Господарі у чемпіонаті мали безпрограшну серію із 7 матчів. Суперник також міг похизуватися певними успіхами (дві перемоги поспіль), але очна зустріч чітко показала, хто сильніший.

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Все вирішилось за півтайму. Вже на 8-й хвилині Терр'є головою вколотив м'яч у дев'ятку воріт Омліна. Подвоїв перевагу Ловро Майер, хоча відзначити слід усю комбінацію. Тет увірвався до карного майданчика, замахом відправив опонента "на трибуни", а Лаборде зробив зручну скидку на автора гола. Перед відпочинком Монпельє ще й залишився у меншості – капітан Саваньє отримав другу жовту.

Перемога дозволила Ренну здійснити ривок з шостого місця на друге. "Червоно-чорні" хоча б тимчасово очолили групу примарного переслідування ПСЖ – до столичної команди 12 очок.

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