Ренн повернувся в зону ЛЧ і став головним переслідувачем ПСЖ – "червоно-чорні" на класі здолали Монпельє
Ренн та Монпельє завершили суботню програму чемпіонату Франції.
Ліга 1, 14-й тур
Ренн – Монпельє – 2:0
Голи: Терр'є, 8, Майер, 28
Вилучення: Саваньє, 41 (М)
Господарі у чемпіонаті мали безпрограшну серію із 7 матчів. Суперник також міг похизуватися певними успіхами (дві перемоги поспіль), але очна зустріч чітко показала, хто сильніший.
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Все вирішилось за півтайму. Вже на 8-й хвилині Терр'є головою вколотив м'яч у дев'ятку воріт Омліна. Подвоїв перевагу Ловро Майер, хоча відзначити слід усю комбінацію. Тет увірвався до карного майданчика, замахом відправив опонента "на трибуни", а Лаборде зробив зручну скидку на автора гола. Перед відпочинком Монпельє ще й залишився у меншості – капітан Саваньє отримав другу жовту.
Перемога дозволила Ренну здійснити ривок з шостого місця на друге. "Червоно-чорні" хоча б тимчасово очолили групу примарного переслідування ПСЖ – до столичної команди 12 очок.
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