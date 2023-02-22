Матч Ренн – Шахтер состоится в четверг, 23 февраля. Стартовый свисток на стадионе Роазон Парк прозвучит в 22:00. Французы будут пытаться реабилитироваться за поражение в первом матче, завершившемся в пользу подопечных Игора Йовичевича со счетом 2:1.

Ренн – Шахтер: "горняки" обнародовали заявку на решающий матч Лиги Европы – шанс для зимних новичков

Ренн – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Британская контора William Hill, как и неделю назад, считает фаворитом французский клуб, даже значительно снизив коэффициент на его победу – 1.70 (перед первым матчем было 2.15). Веры в то, что Шахтер способен повторить сценарий матча в Варшаве, почти нет – на выигрыш "горняков" предлагают 4.75. Шансы увидеть ничью тоже очень невысокие – 3.90.

Солидарны с коллегами и в австрийской Bwin, где еще больше верят в победу Ренна – коэффициент 1.63. В этой конторе ставка на победу дончан и ничью – 4.33 и 4.75 соответственно. Зато шансы пробиться в следующий раунд плей-офф оценивают почти одинаково – 1,87 для французов и 1,82 для дончан.

Ренн – Шахтер: ответный матч Лиги Европы обслужит арбитр, фиксировавший разгром Динамо от Челси

К слову, в не очень богатой истории противостояний этих команд преимущество пока на стороне Шахтера, и отчетный матч этого изменить не сможет. В предыдущих двух встречах Ренн потерпел от украинской команды два поражения. Напомним, что в Варшаве победу "горнякам" принесли голы Крыськива и Бондаренко, а в 2005 году все решила точный удар с пенальти от Элано.