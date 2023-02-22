Матч Ренн – Шахтар відбудеться у четвер, 23 лютого. Стартовий свисток на стадіоні Роазон Парк пролунає о 22:00. Французи будуть намагатися реабілітуватися за поразку в першому матчі, який завершився на користь підопічних Ігора Йовічевіча з рахунком 2:1.

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Британська контора William Hill, як і тиждень тому, вважає фаворитом французький клуб, навіть значно знизивши коефіцієнт на його перемогу – 1.70 (перед першим матчем було 2.15). Віри у те, що Шахтар здатен повторити сценарій матчу у Варшаві, майже немає – на виграш "гірників" пропонують аж 4.75. Шанси побачити нічию також дуже невисокі – 3.90.

Солідарні з колегами і в австрійській Bwin, де ще більше вірять у перемогу Ренна – коефіцієнт 1.63. У цій конторі ставка на перемогу донеччан та нічию – 4.33 та 4.75 відповідно. Зате шанси пробитися в наступний раунд плей-офф оцінюють майже однаково – 1.87 для французів та 1.82 для донеччан.

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До слова, у не дуже багатій історії протистоянь цих команд перевага поки на боці Шахтаря, і звітний матч цього змінити не зможе. У попередніх двох зустрічах Ренн зазнав від української команди двох поразок. Нагадаємо, що у Варшаві перемогу "гірникам" принесли голи Криськіва та Бондаренка, а у 2005 році все вирішив точний удар з пенальті від Елано.