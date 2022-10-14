Ренн сделал Украине щедрый подарок после победы над Динамо
Ренн организовал отличную акцию в поддержку Украины после гостевого матча против Динамо (1:0).
Французский клуб окончательно выбил киевлян из борьбы за плей-офф ЛЕ, но это не мешает сочувствовать нашему государству.
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Ренн продаст на аукционе футболки своих игроков, выходивших на поле в Кракове. Вырученные средства передадут УАФ. "Красно-черные" подчеркнули свою солидарность и поддержку Украины, которая сейчас переживает тяжелые времена.
Напомним, Ренн и Фенербахче уже обеспечили себе первые две строчки группы В, а вот Динамо остается бороться с АЕК Ларнака за "спуск" в Лигу конференций.
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