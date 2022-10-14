Ренн организовал отличную акцию в поддержку Украины после гостевого матча против Динамо (1:0).

Французский клуб окончательно выбил киевлян из борьбы за плей-офф ЛЕ, но это не мешает сочувствовать нашему государству.

Динамо – Ренн – 0:1 – видеообзор матча, в котором киевляне оформили вылет из Лиги Европы

Ренн продаст на аукционе футболки своих игроков, выходивших на поле в Кракове. Вырученные средства передадут УАФ. "Красно-черные" подчеркнули свою солидарность и поддержку Украины, которая сейчас переживает тяжелые времена.

Напомним, Ренн и Фенербахче уже обеспечили себе первые две строчки группы В, а вот Динамо остается бороться с АЕК Ларнака за "спуск" в Лигу конференций.

[SOLIDARITÉ]



Pour affirmer sa solidarité au peuple ukrainien, le SRFC mettra aux enchères les maillots portés par son équipe ce soir à Cracovie.



Les bénéfices seront intégralement reversés à une association ukrainienne identifiée avec le Dynamo de Kiev. pic.twitter.com/Tzr1y3M5Aa — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 13, 2022

Динамо бесславно проиграло 4 матч подряд и вылетело из ЛЕ – Киев сохраняет шансы на еврокубковую весну, новый привоз