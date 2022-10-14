Ренн організував чудову акцію на підтримку України після гостьового матчу проти Динамо (1:0).

Французький клуб остаточно вибив киян з боротьби за плей-офф ЛЄ, але це не заважає співчувати нашій державі.

Динамо – Ренн – 0:1 – відеоогляд матчу, в якому кияни оформили виліт з Ліги Європи

Ренн продасть на аукціоні футболки своїх гравців, які виходили на поле у Кракові. Виручені кошти передадуть УАФ. "Червоно-чорні" підкреслили свою солідарність і підтримку України, яка зараз переживає важкі часи.

Нагадаємо, Ренн і Фенербахче вже забезпечили собі перші дві сходинки групи В, а от Динамо залишається боротися з АЕК Ларнака за "спуск" в Лігу конференцій.

[SOLIDARITÉ]



Pour affirmer sa solidarité au peuple ukrainien, le SRFC mettra aux enchères les maillots portés par son équipe ce soir à Cracovie.



Les bénéfices seront intégralement reversés à une association ukrainienne identifiée avec le Dynamo de Kiev. pic.twitter.com/Tzr1y3M5Aa — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 13, 2022

Динамо безславно програло 4 матч поспіль і вилетіло з ЛЄ – Київ зберігає шанси на єврокубкову весну, новий фейл оборони