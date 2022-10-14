Ренн зробив Україні щедрий подарунок після перемоги над Динамо
Ренн організував чудову акцію на підтримку України після гостьового матчу проти Динамо (1:0).
Французький клуб остаточно вибив киян з боротьби за плей-офф ЛЄ, але це не заважає співчувати нашій державі.
Динамо – Ренн – 0:1 – відеоогляд матчу, в якому кияни оформили виліт з Ліги Європи
Ренн продасть на аукціоні футболки своїх гравців, які виходили на поле у Кракові. Виручені кошти передадуть УАФ. "Червоно-чорні" підкреслили свою солідарність і підтримку України, яка зараз переживає важкі часи.
Нагадаємо, Ренн і Фенербахче вже забезпечили собі перші дві сходинки групи В, а от Динамо залишається боротися з АЕК Ларнака за "спуск" в Лігу конференцій.
Динамо безславно програло 4 матч поспіль і вилетіло з ЛЄ – Київ зберігає шанси на єврокубкову весну, новий фейл оборони