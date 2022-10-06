Киевляне приехали в гости к одному из лидеров квартета. Динамо в предыдущих матчах группового этапа только проигрывало, а Ренн сумел набрать 4 очка (столько же у Фенербахче). Матч, как и онлайн-трансляция Ренн-Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00. Команда Луческу сумела преодолеть кризис в матчах УПЛ и стремится набрать первые очки в нынешних еврокубках. В то же время в активе "красно-черных" 7-матчевая беспроигрышная серия. Где смотреть матч Ренн – Динамо Ларнака онлайн? Игру показывает канал MEGOGO Футбол Первый.

Цыганков пожаловался на бедность УПЛ по сравнению с Францией – лидер Динамо обещает биться с Ренном за всю Украину

Ренн – Динамо: стартовые составы:

Ренн: Манданда – Ассиньйон, Родон, Теате, Меллинг – Буриго, Угочукву, Тэт, Терье – Гуири, Майер

Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Беседин