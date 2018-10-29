Ренн – Динамо: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился впечатлениями после матча с Ренном в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Цыганков вчера провел тренировку, но вечером почувствовал, что не готов сыграть в этом матче. Но Сидклей, который заменил Витю, думаю, сыграл хорошо, уверенно.

Миколенко? В первую очередь, положительной оценки заслуживает вся команда. Миколенко провел достаточно сильный матч: отрабатывал как в обороне, так и в атаке. К нему претензий вообще нет. Нужно только набираться опыта.

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Когда у нас была возможность, мы проводили атаки. Мы довольно грамотно оборонялись. Во время игры были разные моменты. У нас брак в средней зоне, это футболисты Ренна нас заставляли ошибаться. Но мы выдержали, терпели. Ребята заслуживают уважения.

Игра, на которую мы делали акцент: игра флангами, быстрый переход из обороны в атаку, и была сегодня. Но мы были к этому готовы.

Те футболисты, которые выходят на замену – это усиление команды. Им нужно только время. Вышел Сидклей, Че Че, Супряга. Все старались, и были ошибки, все ошибаются, но результат выходит на первое место. Все постепенно.

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Когда они будут готовы играть – они буду играть. Я вижу их в тренировочном процессе каждый день. Сегодня было больше борьбы, французский футбол более силовой. На сегодняшний момент – состав оптимален, и есть результат", – цитирует Хацкевича Dynamo.kiev.ua.