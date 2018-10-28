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Ренн – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

26 жовтня 00:25 3557 Читать на русском
Ренн – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
Олександр Хацкевич / фото Ю. Юр'єва

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями після матчу з Ренном в 3-му турі групового етапу Ліги Європи.

"Циганков вчора провів тренування, але ввечері відчув, що не готовий зіграти в цьому матчі. Але Сідклей, який замінив Вітю, думаю, зіграв добре, впевнено.

Миколенко? В першу чергу, на позитивну оцінку заслуговує вся команда. Миколенко провів досить сильний матч: відпрацьовував як в обороні, так і в атаці. До нього претензій взагалі немає. Потрібно тільки набиратися досвіду.

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Коли у нас була можливість, ми проводили атаки. Ми досить грамотно оборонялися. Під час гри були різні моменти. У нас брак справляли в середній зоні, це футболісти Ренна нас змушували помилятися. Але ми витримали, терпіли. Хлопці заслуговують на повагу.

Та гра, на яку ми робили акцент: гра флангами, швидкий перехід з оборони в атаку, і була сьогодні. Але ми були до цього готові.

Ті футболісти, які виходять на заміну – це посилення команди. Їм потрібен тільки час. Вийшов Сідклей, Че Че, Супряга. Всі старалися, та були помилки, всі помиляються, але результат виходить на перше місце. Все поступово.

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Коли вони будуть готові грати – вони буду грати. Я бачу їх в тренувальному процесі кожен день. Сьогодні було більше боротьби, французький футбол більше силовий. На сьогоднішній момент – склад оптимальний, і є результат", – цитує Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Головне Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Ліга Європи Ренн - Динамо
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