Ренн – Динамо: киевляне полетели во Францию без Беседина, но с Вербичем

Сегодня утром делегация киевского Динамо вылетела во Францию, где столичный клуб сыграет поединок 3-го тура Лиги Европы против Ренна.

Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич взял во Францию 21-го футболиста, сообщает dynamo.kiev.ua.

Отметим, что вместе с командой на матч Лиги Европы полетел хавбек Беньямин Вербич, который восстановился после повреждения и сможет помочь Динамо в матче против Ренна. А форвард киевлян Артем Беседин продолжает курс реабилитации после травмы и тренируется по индивидуальной программе.

Кроме травмированного Беседина на матч с Ренном не полетели форвард Назарий Русин, защитник Артем Шабанов и полузащитник Витор Буэно.

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Список футболистов, которые полетели во Францию:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько;

Защитники: Николай Морозюк, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Миккель Дуелунд;

Нападающие: Владислав Супряга.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между Ренном и Динамо состоится в четверг, 25 октября. Начало встречи в 22 часа.

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