Клуб из "Города ангелов" на своем официальном сайте объявил о переходе Уго Льориса. Опытный голкипер подписал контракт на сезон 2024 года. Также соглашение предусматривает опцию продления на сезоны 2025 и 2026 годов.

Суарес официально стал одноклубником Месси и Кривцова.

Последним клубом француза был Тоттенхэм, где он провел 11 лет. В нынешнем сезоне Льорис не играл вообще, проиграв конкуренцию Гульермо Викарио. До переезда в Англию Уго выступал за Ниццу и Лион. Также он остается рекордсменом сборной Франции по количеству сыгранных матчей (145) и голкипером, сыгравшим больше всего поединков на чемпионатах мира (20).

Напомним, в прошлом сезоне Лос-Анджелес стал второй командой МЛС, проиграв в финале Коламбусу с нашим Евгением Чеберко. В Калифорнии Уго Льорис будет новой звездой из Европы, ведь Джорджо Кьеллини после проигранного финала решил завершить карьеру.