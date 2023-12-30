Клуб із "Міста янголів" на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Уго Льоріса. Досвідчений голкіпер підписав контракт на сезон 2024 року. Також угода передбачає опцію продовження на сезони 2025 та 2026.

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Останнім клубом француза був Тоттенхем, де він провів 11 років. У нинішньому сезоні Льоріс не грав узагалі, програвши конкуренцію Гульєрмо Вікаріо. До переїзду в Англію Уго виступав за Ніццу та Ліон. Залишається рекордсменом збірної Франції за кількістю зіграних матчів (145) та голкіпером, який зіграв найбільше поєдинків на чемпіонатах світу (20).

Нагадаємо, у минулому сезоні Лос-Анджелес став другою командою МЛС, програвши у фіналі Коламбусу з нашим Євгеном Чеберком. У Каліфорнії Уго Льоріс буде новою зіркою з Європи, адже Джорджо К'єлліні після програного фіналу вирішив завершити кар'єру.

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