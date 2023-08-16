Мойзес Кайседо вирішив, з яким номером на спині виступатиме за Челсі.

Еквадорський півзахисник обрав собі футболку з номером 25, інформує офіційний сайт "синіх".

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Останнім володарем цих чисел у Челсі був Джанфранко Дзола 20 років тому. Кайседо попросив дозволу легендарного італійця, перш ніж взяти собі номер. "Привіт, Мойзесе! Спасибі за повідомлення. Сподіваюся, він принесе тобі стільки ж насолоди, скільки й мені. Удачі", – люб'язно відповів Дзола.

Нагадаємо, Челсі заплатив Брайтону за Кайседо 115 млн фунтів, що є рекордом в історії АПЛ.

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