ПСЖ обыграл Тулузу (2:0) в матче за Суперкубок Франции. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Парижане завоевали первый трофей в сезоне 2023/24, обыграв в Суперкубке Тулузу. Голами отличились Ли Кан Ин и Килиан Мбаппе.

ПСЖ завоевал Суперкубок Франции, уверенно обыграв Тулузу – Мбаппе отличился шедевром

Забив в ворота "фиолетовых", Мбаппе оформил свой 111 гол на домашнем стадионе. Таким образом он стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ на Парк де Пренс. Стоит заметить, что ПСЖ выиграл свой 12 Суперкубок и является абсолютным рекордсменом. За последние 10 лет лишь раз парижане не смогли завоевать этот трофей – в 2021 Лилль сумел прервать гегемонию столичной команды.