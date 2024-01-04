ПСЖ обіграв Тулузу (2:0) у матчі за Суперкубок Франції. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Парижани здобули перший трофей в сезоні 2023/24, обігравши в Суперкубку Тулузу. Голами відзначилися Лі Кан Ін та Кіліан Мбаппе.

ПСЖ завоював Суперкубок Франції, впевнено обігравши Тулузу – Мбаппе відзначився шедевром

Забивши у ворота "фіолетових", Мбаппе оформив свій 111 гол на домашньому стадіоні. Таким чином він став найкращим бомбардиром в історії ПСЖ на Парк де Пренс. Варто зауважити, що ПСЖ виграв свій 12 Суперкубок і є абсолютним рекордсменом. За останні 10 років лише раз парижани не змогли завоювати цей трофей – у 2021 Лілль зумів перервати гегемонію столичної команди.