В матче 28 тура АПЛ Манчестер Сити обыграл Вест Хэм со счётом 3:0. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Эрлинг Холанд установил рекорд по количеству голов за сезон в Премьер-лиге. Норвежский бомбардир забил в этой встрече свой 35-й мяч в этом чемпионате, и тем самым превзошёл достижение Энди Коула (в сезоне 1993/94) и Алана Ширера (1994/95), которые забили 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах. Об этом информирует Opta.

Манчестер Сити с рекордным голом Холанда разгромил Вест Хэм и обошел Арсенал на вершине АПЛ

Последним игроком, забившим больше голов за сезон в элитном английском дивизионе, был валлийский форвард Саутгемптона Рон Дэвис – в сезоне-1966/67 он забил 37 раз.

Также в воротах Вест Хэма расписались Аке и Фоден. По итогам этой победы Манчестер Сити вернул себе первую строчку в турнирной таблице.