У матчі 28 туру АПЛ Манчестер Сіті обіграв Вест Гем з рахунком 3:0. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Ерлінг Холанд встановив рекорд за кількістю голів за сезон у Прем'єр-лізі. Норвезький бомбардир забив у цій зустрічі свій 35-й м'яч у цьому чемпіонаті, і тим самим перевершив досягнення Енді Коула (у сезоні 1993/94) та Алана Ширера (1994/95), які забили 34 рази в лізі з 22 командами за 42 матчі. Про це інформує Opta.

Манчестер Сіті з рекордним голом Холанда розгромив Вест Хем і обійшов Арсенал на вершині АПЛ

Останнім гравцем, який забив більше голів за сезон в елітному англійському дивізіоні, був валлійський форвард Саутгемптона Рон Девіс – у сезоні-1966/67 він забив 37 разів.

Також у воротах Вест Хема розписалися Аке і Фоден. За підсумками цієї перемоги Манчестер Сіті повернув собі першу сходинку в турнірній таблиці.